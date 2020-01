Castelvetro, coniugi derubati da finti addetti

CASTELVETRO PIACENTINO (25 gennaio 2020) - Salgono a tre le vittime dei falsi tecnici dell’acqua in azione negli ultimi giorni nella Bassa Piacentina: oltre alla donna derubata a San Pietro in Cerro, i due giovani che si muovono a bordo di una Golf nera l’altro ieri sono riusciti a raggirare anche due coniugi di Castelvetro, che vivono nella centralissima via Roma. E con la scusa di poter controllare i rubinetti alla ricerca di una fantomatica contaminazione da piombo e mercurio, hanno portato via circa tremila euro tra gioielli e contanti.

