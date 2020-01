Fiera in rocca, scoppia il duello sul marchio

SONCINO (25 gennaio 2020) - Nei giorni scorsi è comparsa sul web la locandina di Soncino Fantasy 2020, la grande fiera del fantastico assente dal borgo da 4 anni. Il Comune l’ha scoperto a cose già fatte e in tutta risposta ha registrato il marchio come proprio all’insaputa degli ideatori della kermesse. Intorno all’evento da 10mila turisti a edizione, che si dovrebbe tenere il 25 aprile (e il condizionale è più che mai d’obbligo) è quindi partita una complessa e raffinata battaglia scacchistica che vede da una parte l'amministrazione comunale, dall’altra gli inventori di Soncino Fantasy e in mezzo Fabio Maestri, presidente del Castrum Soncini, a fare in qualche modo da tramite e mediatore. E il risultato è tutt’altro che scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO