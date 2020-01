In eredità una bomba a mano. Fatta brillare sul Po

MONTICELLI D'ONGINA (25 gennaio 2020) - É una insolita ‘eredità’ quella che hanno trovato alcuni monticellesi nell’abitazione di un anziano parente defunto: mentre erano impegnati nelle pulizie e nella sistemazione degli effetti personali dell’uomo, si sono imbattuti in una bomba a mano. E non avendo informazioni né sulla provenienza né sull’effettiva potenziale pericolosità dell’ordigno, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Monticelli. Il comandante, luogotenente Vincenzo De Luca, come da prassi ha allertato prefettura e artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Ieri mattina i militari hanno raggiunto via Della Pace per recuperare la bomba: una granata a mano Mk2 di fabbricazione statunitense, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale. Era in buono stato e con doppia sicura, quasi sicuramente acquistata come cimelio o soprammobile. Pur essendo illegali, infatti, granate di questo genere possono essere trovate anche attraverso parecchi siti online a cifre modiche (attorno ai 20 euro) oppure da collezionisti. Gli artificieri l'hanno fatta brillare.

