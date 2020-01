Gufo ferito, soccorso e portato a Calvatone

SOSPIRO (25 gennaio 2020) - Trovano un gufo ferito e, dopo averlo soccorso, lo portano al centro di recupero animali di Calvatone. E’ accaduto all’interno di Fondazione Sospiro dove è presente anche una colonia di questi rapaci notturni.

«Un nostro operatore – spiegano dall’istituto – ha trovato questo gufo comune, ferito e spaventato, nel cortile della struttura. E’ stata prontamente avvisata la polizia provinciale che ha recuperato il rapace e lo ha portato al Cras di Calvatone. I professionisti del centro di recupero hanno subito preso in cura il piccolo paziente, hanno svolto accurate e approfondite indagini diagnostiche per escludere eventuali fratture ed hanno medicato la ferita vicino al becco. Per fortuna la lesione riportata non era particolarmente grave, anche se non si sa che cosa possa averla causata. Il gufo rimarrà al Cras finché non si sarà ristabilito e poi sarà nuovamente liberato».

