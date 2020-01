Castelvetro, fuori strada sull' A21: un ferito

CASTELVETRO PIACENTINO (24 gennaio 2020) - Schianto in autostrada A21 al chilometro 182. Il bilancio è di un ferito: per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, Pubblica assistenza Monticelli e 118. Rilievi della Polstrada di Cremona in corso. Lievi i rallentamenti in quanto il mezzo è fuori strada.

