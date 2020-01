Tragico incidente sulla A21: perde la vita una 23enne

CAORSO (24 gennaio 2020) - Tragico schianto in A21 nella tarda serata di giovedì all’altezza del casello caorsano in direzione Torino. A perdere la vita Valentina Zaia, 23enne di Piacenza, alla guida di una Peugeot: l’auto della ragazza, che lavorava a Cremona in un fast food, è finita probabilmente contro il New Jersey spartitraffico, poi si è girata e a quel punto è stata centrata da un’altra vettura che non ha potuto evitarla. Per i soccorsi Pubblica assistenza, vigili del fuoco e 118. Polstrada Cremona per i rilievi.

