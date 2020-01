Cimitero, degrado e rincari: scoppia la polemica

OSTIANO (24 gennaio 2020) - Doppia polemica sul cimitero, fra accuse di trascuratezza e aumento della tariffa per la concessione delle cellette ossario. Per di più ne viene introdotta una nuova, per il secondo defunto che decide di venire riposto all’interno del medesimo piccolo forno. «Una scelta che contestiamo – spiega il capogruppo di minoranza Luca Girelli –, un aumento delle tariffe a carico dei cittadini a fronte di un degrado che regna sovrano nel camposanto». Ma il sindaco Canzio Posio respinge al mittente le accuse. «Situazione indecorosa che abbiamo ereditato. Le tariffe? Ferme da troppi anni, le abbiamo adeguate».

