Carrozzina distrutta in aereo, disabile contro la Wizz Air

CREMONA (23 gennaio 2020) - Ha 36 anni e da cinque vive su una carrozzina. Colpa di quel colpo di sonno che una sera, tornando dal lavoro in una casa di riposo, la fece andare fuori strada. Sbalzò dal tetto dell’auto e si ritrovò svenuta in un campo. La sua carrozzina è in fibra di carbonio, le è costata 10 mila euro e la scorsa estate è finita nella stiva dell’areo, buttata dentro come se fosse un bagaglio. E, quindi, maltrattata (perché così funziona) al punto che dalla stiva è uscita «distrutta», per dirla con l’avvocato Vito Alberto Spampinato. È il legale che, ora, ha trascinato in tribunale la Wizz Air, compagnia area ungherese low cost, promuovendo una causa civile perché risarcisca i danni, anche quello morale, alla sua cliente disabile. La prima udienza è fissata per il 14 settembre prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO