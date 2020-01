Ruba un filetto e tira uova alle guardie, arrestato per rapina

ORZINUOVI (24 gennaio 2020) - Non fame ma gola: un 42enne bergamasco è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Capitale della Bassa con l'accusa di rapina impropria per aver rubato 200 euro di carne nei market della catena IperTosano e aver aggredito le guardie giurate orceane che avevano tentato di fermarlo durante il suo ultimo colpo. L'uomo, cercando di fuggire, ha lanciato contro la vigilanza e i militari delle uova appena comprate ma è stato in breve immobilizzato e portato in cella. Il giudice ha convalidato l'arresto poi l’ha rimesso in libertà in attesa del processo.

