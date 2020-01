Grande Fiume di plastica, sul Po è emergenza rifiuti

CREMONA (24 gennaio 2020) - Il Po si ritira e, suo malgrado, lascia i segni indelebili dell’emergenza ambientale: interi boschi di pioppi, salici, querce, arbusti autoctoni, coperti di plastica, milioni di pezzi di plastica impigliati nei rami, nei tronchi, perfino nelle radici, se sono un po’ in rilievo. Un pessimo spettacolo che non si era visto neppure nella piena del 2014, che pure era stata più consistente di quella dello scorso anno. È evidente che qualcosa a monte di Cremona non funziona a dovere nella raccolta della plastica e, probabilmente, di alcuni rifiuti sanitari. I materiali inquinanti, non arrivano dalla città, perché il fenomeno inizia a nord, dal Lodigiano e dal Piacentino (a loro volta, a mio avviso, territori vittime anche loro) per quello che si può capire da Cremona, ma forse il fenomeno arriva da più lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO