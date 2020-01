Ultimi giorni per visitare la mostra Piccoli Presepi

CREMONA (23 gennaio 2020) - Ultimi giorni per visitare la tradizionale mostra di Piccoli Presepi allestita al Museo della Civiltà Contadina "Cambonino Vecchio" (viale Cambonino, 22): l’esposizione chiude infatti venerdì 31 gennaio. Un appuntamento che vuole riprendere i gesti del mondo contadino che si concretizzavano nella predisposizione del presepio coni i suoi personaggi raffigurati da statuine ambientate nel paesaggio ricreato con muschio e carta blu macchiata di stelle. Questa ultima edizione si è arricchita di un evento particolare, la realizzazione de Il più grande gregge di pecore curato dal laboratorio creativo L’ago nel pagliaio che, per coinvolgere mamme e nonne del quartiere Cambonino, ma non solo, anima il Museo ogni martedì pomeriggio dalle 14 alle 16.

La mostra Piccoli Presepi, curata da Claudio Vescovi e Giuseppe Spadari, ha visto la partecipazione delle scuole mantenendo vivo il rapporto di collaborazione tra il museo e le istituzioni scolastiche. All'interno della mostra ha trovato spazio anche un presepio ambientato sul fiume Po, dove la natività è raffigurata su un ponte di barche e i pastori con le pecore stazionano sulle rive del fiume. Molto numerosi gli espositori che hanno aderito a questa edizione: allievi del laboratorio ANFFAS guidati da Nadia Bonetti e Claudio Vescovi, Ospiti del Centro Alzheimer di Sospiro, Pedrobici Team, Claudio Vescovi, Gino Alini, Giuseppe Skida, Giusy Asnicar, Rosa Maria Rossi e i bambini della scuola infanzia Sacchi guidati dalla maestra Elena, gli allievi della scuola infanzia Lacchini con le maestre Federica e Barbara, i bambini della scuola primaria Miglioli guidati dalle maestre Marinella Rita e Monica, e quelli della scuola primaria Realdo Colombo e della scuola primaria di Malagnino.

