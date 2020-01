Costa Sant'Abramo, vino "falso": un arresto

CASTELVERDE (22 gennaio 2020) - Truffa del vino, tra le cinque persone a finire agli arresti domiciliari c’è anche Alberto Carini, 45enne residente a Costa Sant’Abramo, frazione di Castelverde e presidente della Cantina Sociale di Canneto Pavese. L’azienda è al centro di un’indagine della Procura di Pavia su una frode nel settore vitivinicolo.La guardia di finanza si è presentata all’alba presso l’abitazione di Carini, a Costa Sant’Abramo, dove l’imprenditore vive con la famiglia. Al presidente della Cantina Sociale di Canneto Pavese è stata notificata la misura degli arresti domiciliari. Oltre Carini, altre quattro persone sono state arrestate: Carla Colombi, 65 anni, stretta collaboratrice del presidente, residente a Montescano, Aldo Venco, 65 anni, enologo che abita a Casteggio, vice presidente di Assoenologi Lombardia-Liguria, Massimo Caprioli, enologo residente a Stradella e Claudio Rampini, 63 anni, mediatore vitivinicolo. È stato invece disposto l’obbligo di firma per due produttori. L’operazione Dioniso in capo ai carabinieri e alla guardia di finanza di Pavia con la collaborazione dell’ispettorato per la repressione delle frodi del ministero delle Politiche Agricole, si è conclusa alle prime luci dell’alba, al termine di una complessa indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal sostituto procuratore Paolo Mazza. Gli indagati sono accusati di «associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Doc e Igp) - spiegano in una nota gli inquirenti - nonché all’utilizzo e all’emissione di fatture false che servivano a giustificare quantitativi di vini etichettabili con denominazioni pregiate, non presenti in magazzino, e sostituiti dal produttore con vini di qualità inferiore, alterati e destinati alla vendita come vini di tipologie dell’Oltrepò Pavese. Sono state eseguite anche 28 perquisizioni nei confronti di altrettante persone, aziende acquirenti del vino, e laboratori di analisi compiacenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO