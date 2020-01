Banda dell’Audi nera, cinque colpi nella Bassa

BASSA PIACENTINA (23 gennaio 2020) - Sono almeno cinque i furti messi a segno, in altrettante abitazioni, durante la serata di martedì nella Bassa Piacentina. Il bilancio potrebbe anche salire nelle prossime ore, ma intanto è già abbastanza per allarmare i cittadini di Caorso e Monticelli, dove sembra essere tornata in azione la banda dell’Audi. Sotto tiro case e ville, rubata anche la targa di un’auto: scatta l’allarme di vicinato. Svaligiata anche l’abitazione di un anziano che era al pronto soccorso: tutto a soqquadro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO