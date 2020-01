Infortunio sul lavoro, ferite non gravi per un operaio

POZZAGLIO (22 gennaio 2020) - Infortunio sul lavoro in una ditta di via Primo Maggio a Pozzaglio. Secondo le prime ricostruzioni un operaio 52enne residente nel bresciano avrebbe riportato lo schiacciamento di un piede sotto un macchinario: infortunio non grave anche se sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Cremona e l'ambulanza di Cremona Soccorso.

