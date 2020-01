Nuovi ufficiali al Comando Provinciale Carabinieri

CREMONA (22 gennaio 2020) - Sono due gli Ufficiali destinati al Comando Provinciale Carabinieri di Cremona, che hanno partecipato al 3° corso interno per Ufficiali, svoltosi presso la Scuola Ufficiali di Roma nei mesi di novembre e dicembre 2019. Tra i 159 militari sul territorio Nazionale che da Luogotenenti Carica Speciale sono transitati al ruolo Ufficiale con il grado di Sottotenente in due sono giunti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cremona e, dopo aver prestato il Giuramento nelle mani del Generale di Brigata Antonio De Vita, Comandante dalle Legione Carabinieri Lombardia, sono stati destinati e sono già operativi presso il Reparto assegnato.

Si tratta del Sottotenente Davide Cossetto, nato a Torino, laureato in giurisprudenza, arruolato nell’Arma nel 1986, prestava già servizio al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Cremona dove lavora in qualità di Comandante dal 2015, passando per la Stazione di Vescovato come vicecomandante, per il Nucleo Operativo della Compagnia di Casalmaggiore e il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo incentrando il suo servizio sulla Polizia Giudiziaria, con esperienze all’estero nel 2011 in Kosovo quale Comandante di Squadra e Istruttore della Kosovo Police. Per lui una conferma nell’incarico, vista la sua grande esperienza sul territorio cremonese, rimarrà al comando del Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Cremona.

Il sottotenente Camillo Calì, nato a Palermo, laureato in Scienze dell’Amministrazione, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1985 e da sempre in servizio in Provincia di Piacenza ricoprendo diversi ruoli nei Reparti Territoriali come presso il Comando di Stazione di Monticelli d’Ongina (PC) con l’incarico di vicecomandante, al Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Piacenza come addetto alle indagini di Polizia Giudiziaria, Comandante della Stazione CC di Monticelli d’Ongina; Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Fiorenzuola d’Arda, dal 2015 presso il Nucleo Investigativo CC di Piacenza, ove nell’ultimo anno ha assunto anche il Comando. Dal 1993 sino al 1999 ha prestato servizio in Sicilia presso il Raggruppamento Operativo Speciale – Sezione Anticrimine di Caltanissetta e successivamente a quella di Palermo.

Si è distinto per importanti attività di Polizia Giudiziaria finalizzate alla lotta contro la criminalità organizzata Cosa Nostra in Sicilia ed al Nord Italia ’Ndrangheta fornendo un’importante contributo alle operazioni “Grande Drago” ed “Aemilia”, dirette dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Bologna e Brescia, per il quale ha ricevuto l’Encomio Solenne del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Inoltre a partecipato e diretto diverse operazioni nella lotta al contrasto del narco traffico, delle rapine in danni di istituti di credito e portavalori, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività investigative portate a termine. Al termine del corso formativo per Ufficiali dei Carabinieri ha assunto il Comando della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cremona nonché l’incarico di Comandante in Sede Vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile della stessa Compagnia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO