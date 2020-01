Bus a Mezzano: «Fermata molto pericolosa»

CASTELVETRO (22 gennaio 2020) - Lo spostamento di un’altra fermata del bus, quella di Mezzano Chitantolo, ha allarmato i genitori degli studenti: la nuova posizione è stata giudicata pericolosa, sia perché non c’è spazio per la sosta dei pullman, sia perché i ragazzi non sono riparati ma anzi costretti a stare sul ciglio della strada e subito dopo la curva.

«In queste mattine di forte nebbia accompagnando mio figlio alla fermata per recarsi a scuola - ha segnalato una mamma -, mi sono resa conto che quel punto non è per niente illuminato: i ragazzi sono al buio sul ciglio della strada. La ritengo una posizione pericolosissima, visto il forte traffico sull’ex statale». In precedenza la fermata era nei pressi della parafarmacia, con la possibilità per gli studenti di spostarsi all’interno e dunque più lontano dalla strada. Lo stesso bus aveva maggiore spazio di manovra durante salita e discesa dei passeggeri. Il sindaco Quintavalla: «Ottime le segnalazioni, ma non è nostra competenza».

