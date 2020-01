Smart Future Academy, Brescia 'chiama' Cremona

CREMONA (21 gennaio 2020) - Un grande happening, un multilaboratorio interattivo, un’officina visionaria: Smart Future Academy è un’iniziativa che mira a orientare gli studenti delle scuole superiori intercettandone le aspirazioni professionali e culturali. L’appuntamento è a Brescia, negli spazi del Brixia Forum e del PalaLeonessa, il 12 febbraio: un’opportunità speciale anche per gli studenti cremonesi, sulle tracce del proprio futuro. Perché Smart Future Academy, da un lato, permette di confrontarsi con speaker d’eccezione – tra cui l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, il vice presidente di Talent Garden, Lorenzo Maternini, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – e, dall’altro, offre l’occasione di entrare in contatto diretto con start up, aziende, associazioni e istituzioni attraverso una serie strutturata di Workshop Smart.

A rivolgere l’invito alla partecipazione (totalmente gratuita) alle scuole del territorio cremonese sono il presidente e co-founder, Lilli Adriana Franceschetti, e la referente per le scuole Susanna Wenter: «Smart Future Academy è un format capace di rinnovare il modo di parlare di orientamento ai nostri giovani – spiegano – in stretta connessione con il mondo della formazione, delle professioni e dell’impresa con l’obiettivo di far conoscere ad almeno 10 mila ragazzi un vasto panorama di sbocchi lavorativi e di studio». Iscriversi è semplice: gli istituti scolastici non devono fare altro che compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.smartfutureacademy.it.

