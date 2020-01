Cremona Solidale, disco verde all'aumento delle rette

CREMONA (20 gennaio 2020) - Favorevoli i cinque esponenti di maggioranza (Fabiola Barcellari, Riccardo Merli, Lapo Pasquetti, Paola Ruggeri e Daniele Villani), astenuti i sei dell’opposizione (Pietro Burgazzi, Maria Vittoria Ceraso, Luca Nolli, Saverio Maria Simi, Simona Sommi e Marcello Ventutra), nessun voto contrario. Disco verde, oggi pomeriggio nella commissione comunale politiche alla persona, per il piano programma 2020 dell’Azienda speciale Cremona Solidale; con particolare riferimento all’annunciato incremento delle rette che - già passato al vaglio della giunta - ora attende solo l’approvazione del consiglio comunale nella seduta già convocata per lunedì prossimo. L’aumento diverrà quindi operativo a far tempo dal primo febbraio: 2,10 euro al giorno, che portano la retta quotidiana dagli attuali 54,4 a 56,5 euro e fissano l’incremento annuale sopra quota 766 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO