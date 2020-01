Bus strapieno e pendolari sul piede di guerra, Line: verifiche in atto

SESTO (21 gennaio 2020) - Tiene banco in paese la questione del trasporto pubblico, legata ai bus sovraffollati e alla conseguente raccolta firme per sollecitare un altro mezzo in supporto. «Stiamo facendo le necessarie verifiche per poi riferire all’Agenzia di trasporto pubblico locale che dovrà prendere la decisione finale». È il succo della risposta della Line alla petizione firmata da un centinaio di residenti a metà dicembre per chiedere un secondo pullman alla fermata delle 7.20 in viale Matteotti. Quella che si trova davanti alla Casa Soggiorno Nolli-Pigoli.

Pendolari, studenti e compaesani solidali alla causa, un mese fa avevano chiesto alla società con sede a Pavia che garantisce il trasporto da Sesto a Cremona di raddoppiare la corsa mattutina perché ogni volta il bus di studenti e lavoratori è strapieno, col risultato che nel corridoio spesso e volentieri ci sono una ventina di persone in piedi, con evidenti disagi e comprensibili problemi di sicurezza.

