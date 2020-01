Sfuma l'installazione di nuovi autovelox

MONTICELLI (21 gennaio 2020) - Gli autovelox promessi la scorsa estate, in particolare in località Quattrocase, non verranno installati. «In base a quanto stabilito dal nuovo Codice della strada e alla circolare interpretativa di metà ottobre — spiega il sindaco Gimmi Distante —, sulle strade provinciali e dunque primarie gli autovelox non si possono mettere. Nemmeno i velobox vuoti arancioni. Di conseguenza abbiamo deciso che in località Quattrocase verrà migliorato l’attraversamento pedonale, con segnaletiche luminose per indurre al rallentamento: abbiamo già stanziato la somma necessaria. Inoltre, su richiesta nostra, la Provincia ha rifatto l’asfalto. Altro non si può fare, anche perché ricordo che riguardo l’autovelox già la prefettura ci aveva detto no. Il nostro non è un dietrofront — puntualizza —. Fino a settembre c’era la possibilità di installare gli autovelox e per questo li avevo annunciati, ma gli ultimi atti hanno chiarito categoricamente che non è possibile senza l’autorizzazione prefettizia. Non dipende dal Comune».

