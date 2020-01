La festa della polizia locale, un anno in prima linea

CREMONA (20 gennaio 2020) - Santa Messa questa mattina, nella chiesa dedicata ai santi Sebastiano e Fabiano martiri, per la commemorazione del patrono della Polizia Locale. Presenti il sindaco Gianluca Galimberti, l'assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, il segretario generale del Comune Gabriella Di Girolamo, autorità civili e militari, la funzione è stata celebrata dal vicario don Marco Notarangelo mentre il parroco di San Sebastiano, don Massimo Calvi, ha ringraziato gli agenti della Polizia Locale per il lavoro di prossimità che svolgono nei quartieri. Per l’intera cerimonia, ai fianchi dell’altare, hanno prestato servizio di rappresentanza in alta uniforme l’agente scelto Federico Antonioli e l’assistente Pasquale Pecorelli.

L'ATTIVITA' DEI VIGILI NEL 2019

Nel corso della messa l'offerta dei doni all'altare è stata fatta dall’assistente scelto Claudio Graziani e dall'assistente Roberto Volpari, mentre la tradizionale offerta del casco e del cero è stata affidata rispettivamente all’assistente Tiziano Brambilla e all’assistente Jurin Frigeri. Le letture, nel corso della celebrazione, sono state fatte dal commissario capo Giampietro Rossi, mentre la preghiera del vigile urbano è stata letta dal commissario Daniele Rodondi. Il comandante Pierluigi Sforza ha infine salutato e ringraziato tutti i presenti, compreso monsignor Alberto Franzini, cappellano del corpo della Polizia Locale, che quest’anno non ha potuto partecipare in quanto reduce da un intervento.

Al termine della funzione gli agenti in alta uniforme, preceduti dal labaro del corpo, scortato dal commissario Giorgio Bodini e portato dall’assistente scelto Armando Aversa, hanno accompagnato l'assessore Barbara Manfredini ed il comandante Pierluigi Sforza al Civico Cimitero per deporre una corona d’alloro alla stele dedicata ai colleghi defunti.

Al pomeriggio, al comando di piazza della Libertà, sono state illustrate, come da tradizione in occasione di questo appuntamento, le principali attività svolte dal corpo della Polizia Locale nel corso del 2019.

Nella sua introduzione l'assessore Manfredini, ringraziando tutti gli appartenenti al corpo per il grande senso del dovere che dimostrano nel rispondere alle svariate richieste che giungono al comando ogni giorno, ha sottolineato che i dati relativi alle attività svolte dagli agenti sono eloquenti nel dimostrare l’impegno profuso in tutte le zone della città, dal centro ai quartieri più periferici: interventi che riguardano certamente la sicurezza, ma soprattutto l’incidentalità e la viabilità. L’assunzione di nuovo personale, al quale si aggiungeranno presto altre unità, ha permesso di implementare i controlli, a questo si aggiunge l’attenzione al rinnovo dei mezzi e della strumentazione grazie alla partecipazione ad appositi bandi. Particolarmente impegnativo il lavoro svolto nel corso dei ben 350 eventi di vario tipo svoltisi nel 2019, soprattutto per quanto riguarda il presidio durante le grandi manifestazioni.

L’assessore ha segnalato inoltre come la Polizia Locale sia attiva anche nel contrasto alla violenza sulle donne e nella tutela dei minori, con personale preparato e dedicato a questo aspetto molto delicato, nonché nella lotta contro l’abusivismo nell’ambito del commercio. Importante è inoltre il contributo fornito dalla Polizia Locale, in sinergia con i vari settori e servizi del Comune, nel contrasto all’evasione che, sulla scorta di una modalità ormai consolidata, ha dato e sta dando buoni risultati. Aggiornamento continuo è inoltre l’altro aspetto rimarcato dall’Assessore, fondamentale per il ruolo proprio degli agenti, al quale si aggiunge una presenza sempre più capillare non solo sul territorio ma, come dimostrano le convenzioni recentemente sottoscritte con Comuni limitrofi, anche al di fuori del capoluogo: una sinergia che è fonte di arricchimento reciproco.

