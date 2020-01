Sversamenti in Oglio, ipotesi problema a Borgo San Giacomo

ROBECCO (21 gennaio 2020) - «Le indagini sono in corso e sembra, ma parlo al condizionale, che il problema possa aver avuto origine a Borgo San Giacomo». Il comandante della polizia locale di Robecco, Pontevico e Alfianello Nicola Caraffini fa il punto della situazione sugli sversamenti che nel fine settimana hanno interessato l’Oglio, dal Bresciano fino a Robecco e Pontevico quando una coltre bianca ha dapprima invaso le rogge per poi riversarsi nell’alveo del fiume. «Dai primi accertamenti sembra che non sia stata effettuata una pratica agronomica corretta – aggiunge Caraffini –, il materiale è poi finito nei canali di scolo e pian piano è arrivato fino al fiume. Siamo intervenuti anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, ora sull’Oglio non c’è più nulla e se nel nostro territorio non sembrano esserci stati problemi per la fauna ittica, lo stesso non si può dire per Borgo San Giacomo dove sembra che i reflui zootecnici abbiano tolto ossigeno ai pesci provocando una moria».

