Monossido killer, sopralluogo nell'abitazione di Patrizia Bonvini

PIEVE D'OLMI (21 gennaio 2020) - Questa mattina in via Primo Maggio vigili del fuoco e Ats Valpadana per il sopralluogo dopo la morte di Patrizia Bonvini, deceduta a causa di una fuga di monossido nella notte del 2 gennaio. Nel pomeriggio arriverà anche il perito da Milano nominato dalla Procura.

