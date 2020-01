Sarta e barista, festa per i cento anni di nonna Piera

CASALBUTTANO (20 gennaio 2020) - La grande festa per i cento anni di nonna Piera. Circondata dall’affetto delle figlie Guida, Aurelia e Francesca, dei nipoti e dei pronipoti ieri al ristorante Il Poeta Contadino è stato celebrato il secolo di vita della casalbuttanese Piera Tessaroli, da sempre sarta per la famiglia e per tanti anni barista in paese. «Sono arrivata a questo traguardo senza neanche accorgermene – ha commentato emozionata la centenaria – nel corso della mia vita ho sempre lavorato tanto. Mi piace fare la sarta e leggo sempre il giornale: ritengo sia importante e stimolante restare sempre informati su ciò che accade intorno a noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO