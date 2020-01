Elezioni, Zaffanella si ripresenta dopo lo smacco del 2019

PERSICO DOSIMO (19 gennaio 2020) - Giacomo Zaffanella scende in campo in vista delle elezioni amministrative che si terranno presumibilmente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e sfida Giuseppe Bignardi della lista civica Bene Insieme. Sposato, 36 anni, laureato in economia, sviluppo e cooperazione internazionale, lavora nell’ufficio personale di una cooperativa di Cremona. Alle scorse amministrative si era presentato come lista unica anche se non era riuscito a raggiungere il secondo quorum (aveva ottenuto 956 voti, contro 844 bianche, 147 nulle e una contestata) a fronte dell’invito da parte di un gruppo di cittadini di esercitare il proprio diritto di dissentire, votando scheda bianca.

