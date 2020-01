Ritirate tre patenti al giorno

CREMONA (19 gennaio 2020) - Tre patenti ritirate ogni giorno, una delle quali per guida in stato di ebbrezza. E’ un dato molto allarmante - soprattutto per quanto riguarda il pericolo generato dagli stili di vita di chi si mette al volante - quello raccontato dai provvedimenti assunti in provincia di Cremona lo scorso anno. Secondo i dati forniti dalla Prefettura, le patenti sospese sono state in tutto 1.014 (856 per violazioni al codice della strada e 158 a fronte di un incidente). In entrambe le casistiche, è proprio la guida in stato di ebbrezza a farla da padrone: con un totale di 385 (381 per infrazioni e 4 per incidente. Al secondo posto di questa speciale classifica del demerito civile, i provvedimenti assunti per eccesso di velocità (239, rispettivamente 203 e 36). Seguono, distaccate, le altre cause. Da segnalare come per ben 33 volte (29 e 4) la sospensione della patente sia stata dovuta alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

