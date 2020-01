Rifiuti abbandonati, fototrappole contro i furbetti

SORESINA (19 gennaio 2020) - Fototrappole in arrivo contro i furbetti dei rifuti. Nella fornitura di supporti tecnologici in arrivo al comando di polizia locale sono comprese anche le foto-video camere dotate di sensore di movimento per riprendere e immortalare chiunque si muova, anche nell’oscurità. L’utilizzo principale sarà nei luoghi già teatro di abbandoni selvaggi di immondizia, e nel territorio comunale soresinese di zone da attenzionare ce ne sono parecchie (dalla mai realizzata tangenziale alle aree verdi di periferia). Non solo: le trappole a infrarossi troveranno impiego anche nel centro urbano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO