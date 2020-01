Utilizzavano clandestini per distribuire volantini, tre denunciati

PIEVE SAN GIACOMO (18 gennaio 2020) - Utilizzavano connazionali non in regola sul territorio nazionale per distribuire volantini. Tre pakistani sono stati denunciati: si tratta di un 53enne e un 42enne residenti in provincia di Brescia e un 37enne di Roma che dovranno rispondere di sfruttamento di manodopera clandestina. Il deferimento, ad opera dei carabinieri di Casalmaggiore, è il culmine di un'indagine iniziata nel novembre scorso quando i militari di Sospiro, durante un controllo a Pieve San Giacomo, si erano imbattuti nei pakistani - titolari e soci di aziende con sede legale a Brescia - che utilizzavano connazionali clandestini in Italia per la loro attività di volantinaggio.

