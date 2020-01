Trova la droga nella stanza del figlio, mamma chiama i carabinieri: 31enne denunciato

SESTO ED UNITI (18 gennaio 2020) - Una madre trova dosi di droga nella stanza del figlio e segnala tutto ai carabinieri. Un 31enne è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna non ha compreso immediatamente cosa fosse contenuto in quegli strani involucri, ma, spaventata e incerta su come comportarsi, anche alla luce dei predenti del giovane, ha fotografato tutto e inviato le immagini a un amico. Il conoscente, compreso che si trattava di droga, d'accordo con la signora ha contattato i carabinieri di Castelverde. I militari, dopo aver ascoltato e rassicurato la donna che appariva molto provata, si sono spostati nella stanza del 31enne - che in quel momento si trovava in casa - e hanno trovato 20 grammi di marijuana e 160 grammi di hashish già divisi e imbustati.

"La scelta della madre di segnalare il comportamento del figlio - hanno dichiarato i militari - è stata certamente dettata dalla volontà di evitare che lo stesso potesse proseguire nell’attività illecita e al fine di ricondurlo sulla retta via".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO