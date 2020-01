Rischio danni ambientali, addio al tradizionale falò di S. Antonio

VOLONGO (18 gennaio 2020) - Addio al tradizionale falò di Sant’Antonio che ogni anno si svolge il 17 gennaio al campo sportivo organizzato da un gruppo di volontari volonghesi. Dopo la segnalazione di un cittadino all’ufficio della polizia provinciale di Cremona in cui si metteva in dubbio la conformità del materiale utilizzato per realizzare la catasta da bruciare, gli agenti hanno scritto all’ente locale per ricordare la normativa regionale. Dopo di che, il primo cittadino Fabio Navarra ha preso la decisione di annullare l’evento. «Nessuno si prende la responsabilità – ha detto – di incorrere in qualche denuncia per possibili danni ambientali. E allora abbiamo smontato la pira». La segnalazione è partita durante le fasi di ‘allestimento’ della catasta di legno. Come ogni anno i volontari hanno iniziato a portare il materiale vicino al campo sportivo, per poi costruire l’enorme montagna di legna. Un cittadino ha però scritto alla polizia provinciale di Cremona.

