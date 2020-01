Caorso, coppia di donne in azione. Rubato un borsello

CAORSO (18 gennaio 2020) - Approfittando di un momento di distrazione del commesso due donne hanno rubato dal retro del bancone il suo borsello, che conteneva portafogli, chiavi, telecomando per l’allarme e documenti. É successo giovedì sera poco prima del momento della chiusura, in un punto vendita situato lungo la Padana Inferiore che è stata evidentemente facile via di fuga per le ladre. Una delle due indossava una cuffia e aveva i capelli biondi, l’altra era mora. Dopo aver agguantato il borsello, all’interno del quale c’erano contanti oltre agli effetti personali, se ne sono andate velocemente. Per il derubato, oltre al disagio di dover rifare i documenti, ci sarà anche quello di dover cambiare serrature e codici del sistema d’allarme.

