Spaccia davanti alla Casa dell'Accoglienza, arrestato dalla polizia

CREMONA (16 gennaio 2020) - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cremona hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti un 32enne cittadino liberiano, residente a Cremona presso la Casa dell'Accoglienza, perché colto nell’atto di cedere ad un acquirente due involucri contenenti 4 grammi di marjiuana.

Durante uno specifico servizio di osservazione mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti, gli uomini della polizia nel tardo pomeriggio di martedì scorso, notava nei pressi della Casa dell’Accoglienza un ragazzo di colore ed un'altra persona, in evidente attesa, scambiarsi qualcosa dandosi la mano, per poi prendere immediatamente direzioni opposte. Il 32enne si dirigeva all’interno della Casa dell’Accoglienza, per uscire nuovamente dalla struttura qualche minuto dopo, e raggiungere un nuovo acquirente. Nel momento in cui il sospetto notava il sopraggiungere gli agenti, si dava a precipitosa fuga in direzione di via Dante, venendo inseguito e bloccato poco dopo. Nel frattempo veniva fermato anche l’acquirente (identificato e segnalato come assuntore), che tentava di disfarsi dello stupefacente acquistato facendolo cadere a terra, subito recuperato però dai poliziotti. Lo spacciatore, con precedenti specifici a carico ed un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto da qualche giorno, veniva arrestato e nella mattina di ieri l’arresto veniva convalidato ed il giudice disponeva l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano. Il processo si terrà il 29 gennaio prossimo.

