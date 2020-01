Scappa prima di entrare a scuola, paura per una undicenne

SORESINA (16 gennaio 2020) - Un incubo durato un'ora. Ieri mattina, intorno alle 8, un ragazzina ha fatto perdere le proprie tracce prima di varcare l'ingresso della scuola. In compagnia della mamma fin quasi ai cancelli dell’istituto Bertesi, all'improvviso ha accelerato il passo ed è svanita nel nulla, agevolata forse anche dal traffico di auto e persone che a quell’ora affolla piazza Italia e le strade limitrofe. Non è chiaro, e lo si sta appurando, se l’allontanamento sia avvenuto in seguito a un litigio o semplicemente per la volontà di non entrare in classe: fatto è che per un’ora abbondante non si è più trovata, con tutti i timori e le angosce del caso. La famiglia ha subito allertato la polizia locale, dopodiché sono stati mobilitati anche i carabinieri che hanno immediatamente attivato la procedura per la ricerca di persone scomparse. La risposta delle forze dell'ordine è stata veloce e decisa ma, fortunatamente, intorno alle 9.15 la ragazzina è stata ritrovata. Senza farsi notare, era riuscita a tornare a casa, verosimilmente da sola, per poi nascondersi in una stanza dell'abitazione.

