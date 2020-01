Nell'ex Tognazzi galleria commerciale  con spazio culturale

CREMONA (15 gennaio 2020) - Un galleria commerciale con uno spazio culturale: questo sarà il destino dell'ex cinema Tognazzi. Lo ha svelato Carlo Nolli, l'amministratore della società proprietaria dello stabile, che come preannunciato ha avuto un colloquio con un importante interlocutore di cui non può ancora rivelare il nome. La trattativa sarebbe a buon punto e i segnali incoraggianti. L'idea di una galleria commerciale di medie dimensioni raccoglierebbe, inoltre, il favore dei commercianti. Agostino Boschiroli (presidente di Confesercenti) si è già espresso positivamente: "L'apertura di negozi nell'ex Tognazzi sarebbe un fattore di attrattiva per tutti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO