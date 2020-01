Mobilità, bici e pedoni da record sotto il Torrazzo

CREMONA (15 gennaio 2020) - Cresce il mercato automobilistico, ma la mobilità diventa sempre più verde. Se la quantità degli autoveicoli venduti in provincia risulta in aumento, tuttavia le scelte dei cremonesi in tema di spostamenti sono orientate in misura crescente verso la sostenibilità. Non soltanto in virtù dell’impennata degli acquisti di vetture ad alimentazione alternativa — che continuano a rappresentare una fetta minoritaria nella torta del mercato — ma anche e soprattutto perché Cremona è la città più verde della Lombardia per numero di persone che si muovono in bicicletta e a piedi. Lo certificano i dati contenuti nel rapporto sulla mobilità a zero emissioni realizzato da Legambiente e Motus-e, secondo cui il 16 per cento dei cremonesi sceglie i pedali e il 19 per cento si sposta abitualmente sulle proprie gambe. Un record positivo in regione, rafforzato da un altro dato: a preferire l’automobile è il 54 per cento dei residenti in città, contro il 69 per cento dei bresciani e il 61 per cento dei mantovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO