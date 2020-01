Vola nel fosso con l'auto, paura per una 21enne

ACQUANEGRA (14 gennaio 2020) - Una giovane vola fuori strada con l’auto, che finisce in un cavo asciutto pochi metri sotto il piano viario: la salvano i soccorritori. Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Crotta, la strada che collega Acquanegra al piccolo borgo in riva all’Adda, nel tratto compreso fra la ex statale Codognese (via Milano) e il canale Navigabile. Ferite e contusioni varie: sono la conseguenza del fuori strada e del conseguente ribaltamento. La 21enne, una ragazza di Crotta, alla guida della sua Ford Fiesta, stava andando verso Acquanegra quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pizzighettone, che sono intervenuti per i rilievi, ha perso il controllo dell’utilitaria che si è ribaltata in una roggia asciutta. Sul posto anche pompieri, croce verde e automedica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO