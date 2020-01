Delitto di via Roma a Caorso, paese sotto shock

CAORSO (14 gennaio 2020) - Paese sotto shock dopo l’omicidio di ieri sera in via Roma, dove Gigi Baletta ha accoltellato il 52enne Rocco Bramante. Quest’ultimo, considerato capo della banda di nomadi sinti italiana sgominata lo scorso marzo dai carabinieri con l’operazione Tower, è morto in ospedale a Piacenza poco dopo l’arrivo. Baletta, subito arrestato, è accusato di omicidio volontario. Fra i due pare ci fossero vecchie ruggini e che prima dell’accoltellamento ci sia stata una scazzottata. Al bar Filly, dove è cominciata la lite, la titolare di nazionalità cinese ha poca voglia di parlare: riferisce di non essersi resa conto di quanto accaduto. “Ha preso il coltello mentre stavo facendo il caffè per una famiglia con bambini”, dice. Nella tarda serata di ieri, mentre gli uomini della scientifica ultimavano i rilievi, parecchi nomadi sinti si sono radunati davanti alla caserma a urlare e promettere vendetta: “Ci avete trattato come delinquenti ma noi non abbiamo mai ammazzato nessuno. Ora vi faremo vedere cosa significa essere delinquenti”.

