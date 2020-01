I cinghiali raggiungono il Piacentino, allarme e sopralluogo dei cacciatori

MONTICELLI (12 gennaio 2020) - Il branco di cinghiali avvistato nel primo pomeriggio di ieri a Cremona si è spostato nel Piacentino, dove ora sono scesi in campo i cacciatori autorizzati all’abbattimento. Ben 11 esemplari sono stati incontrati e contati da diverse persone prima in località Maginot, poi sulla pista ciclabile di Olza e infine proprio nei pressi delle abitazioni della frazione. Lì gli animali, in serata, hanno tentato di introdursi in alcuni cortili proprio come era accaduto qualche sera fa in località Bassanine, dove un esemplare era effettivamente entrato nell’area recintata di una villa. Al di là dello stupore, questi incontri ravvicinati hanno suscitato preoccupazioni e così il Comune di Monticelli si è mosso.

