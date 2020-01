Polemica e scontro ideologico sul patrocinio della Provincia

CREMONA (12 gennaio 2020) - «Inopportuno», per il vice sindaco Andrea Virgilio. «Una superficialità» per Luigi Lipara, presidente dell’assemblea cittadina del Pd. Durissima Stella Bellini, esponente radicale: «Lasciare spazio, anzi patrocinare, posizioni ideologiche e, mi sento di dire, oscurantiste, va a detrimento della vita sociale e civile di una città, di una provincia e di un paese». È polemica sul patrocinio dato dalla Provincia al convegno organizzato dal Family Day — ‘Droga libera o libertà dalla droga’ — in collaborazione con l’Associazione Pro Vita & Famiglia e il Movimento per la Vita, in programma oggi alle 16.30 al centro culturale ex chiesa di San Vitale. Interverranno il professor Giovanni Serpelloni, medico e già capo Dipartimento politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all’epoca braccio destro dell’ex ministro Giovanardi, e l’avvocato Gabriele Borgoni, referente dell’Associazione Family Day di Piacenza. Modererà Paolo Emiliani, medico e presidente del Movimento per la Vita di Cremona.

