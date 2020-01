Guardano la tv, irruzione dei ladri all'ora di cena

MONTICELLI D'ONGINA/CAORSO (11 gennaio 2020) - Ladri in azione fra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri nella Bassa Piacentina, con almeno cinque episodi fra furti a segno e furti sfumati. In due casi, inoltre, a far scappare i malviventi sono stati i proprietari di casa: a Monticelli erano sul divano a guardare la tv e improvvisamente hanno sentito il rumore di un vetro rotto. Ora i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola stanno cercando un’Audi station wagon nera a bordo della quale si muove la banda, composta da almeno tre uomini.

