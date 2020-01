Trambusto, insulti e poi botte al bar

SONCINO (11 febbraio 2020) - Un parapiglia che sarebbe potuto degenerare in qualcosa di più grave ma fortunatamente, grazie al coraggio di alcuni avventori, si è concluso in breve con l’allontanamento dei disturbatori: è successo giovedì sera in un bar del centro storico dove alcuni giovani si sono accapigliati per futili motivi. Divisi da un cliente di origine straniera che s’è prontamente messo in mezzo, hanno abbandonato il locale senza causare ulteriori problemi, scusandosi poi con il titolare per il disturbo arrecato. Non s’è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e quindi, a oggi, non risulta alcuna denuncia.

