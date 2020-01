Marijuana legale, il don bacchetta i giudici

SORESINA (11 gennaio 2020) - «Vogliamo una società con la droga libera o libera dalla droga?». È l’interrogativo sollevato da don Angelo Piccinelli, che nell’ultimo numero del notiziario parrocchiale si è schierato in aperto contrasto con la recente sentenza della Corte di Cassazione e il conseguente via libera, in Italia, alla coltivazione domestica di marijuana.

Il sacerdote invita a riflettere sull’effetto, a suo dire preoccupante, che un simile pronunciamento potrebbe generare anche a livello locale: «A Soresina, come credo in molte altre realtà, il tema del consumo di sostanze stupefacenti è estremamente serio. Tempo fa avevamo denunciato situazioni di spaccio che avvenivano all’esterno dell’oratorio, ma anche nel confronto quotidiano con i genitori ci rendiamo conto di quanta superficialità ci sia nelle famiglie nell’approcciare l’argomento. Solo genitori ingenui possono pensare che il problema del consumo di erba riguardi sempre e solo i figli degli altri, e purtroppo è un atteggiamento che constatiamo spesso quando proviamo ad affrontare il tema: la reazione più frequente è quella di cade dalle nuvole, spesso accompagnata da incredulità».

