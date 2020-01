Scuola, nuovi alberi: «Riparo contro le garzette»

POZZAGLIO (11 gennaio 2020) - Garzette e nitticore alla scuola di Brazzuoli, in attesa di risposte dalla Regione gli amministratori corrono ai ripari e per garantire ai bimbi di fare l’intervallo all’ombra decidono di piantumare nuovi alberi nell’area vicino alla palestra. Le piante, di dimensioni tali da garantire riparo dal sole, verranno messe a dimora a breve. «Abbiamo deciso di tutelarci in maniera preventiva andando a piantumare una zona libera – spiega il sindaco di Corte de’ Frati Rosolino Azzali, dato che il plesso è frequentano da bimbi in arrivo dai Comuni di Corte de’ Frati, Olmeneta e Pozzaglio – ma ora solleciteremo la Lombardia, ente competente sulla questione, perché ci dia risposte chiare ed esaustive su come intende procedere in relazione agli uccelli che hanno nidificato sugli alberi già presenti a scuola».

La situazione, dunque, resta in divenire. Anche se le posizioni degli attori in causa non sembrano essere cambiate. Regione e Lipu (Lega italiana protezione uccelli), infatti, hanno manifestato interesse nel valorizzare a livello didattico i 100 esemplari che hanno nidificato sugli alberi dell’istituto. I genitori, dal canto loro, hanno invece espresso diverse preoccupazioni: «Non abbiamo niente contro gli uccelli ma chiediamo garanzie sul fatto che non creino problemi di igiene per gli scolari».

La prossima settimana ci sarà un nuovo sopralluogo da parte di tecnici e amministratori in modo da definire in dettaglio l’opera di piantumazione. «Parliamo di almeno sei o sette alberi di una certa dimensione – conclude Azzali – che verranno messi a dimora nell’area in fregio alla palestra. Stiamo valutando quali siano le essenze più adatte».

