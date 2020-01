Spintona i Cc per sfuggire al controllo: arrestato, obbligo di firma in attesa del processo

CREMONA (10 gennaio 2020) - Nel primo pomeriggio di ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in viale Trento e Trieste hanno controllato un cittadino extracomunitario, nato nel 1995 in Nigeria, domiciliato presso la Casa dell’Accoglienza di via Del Fuoco. Il giovane al fine di sottrarsi al controllo ha spintonato i militari per guadagnarsi la fuga, ma immediatamente inseguito è stato fermato dopo poco. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di nove involucri di cellophane termosaldato contenenti marijuana per un peso complessivo di 20 grammi. Il nigeriano accompagnato presso la Compagnia di Cremona è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è svolto oggi presso il Tribunale di Cremona. All’esito del processo, è stato convalidato l’arresto con termini a difesa, imposto l’obbligo di firma e rinviato a giudizio il prossimo 17 gennaio.

