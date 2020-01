I cani sporcano, il sindaco pulisce poi mette tutti in riga

SAN BASSANO (10 gennaio 2020) - Quando non indossa la fascia tricolore, torna volentieri a vestire l’adorata divisa da volontario. Solo che nell’ultima uscita ecologica il sindaco Giuseppe Papa (ex presidente Anai) è stato costretto agli straordinari: in mezza giornata di lavoro ha raccolto oltre trenta deiezioni canine, sparse su tutto il territorio comunale. Dopodiché, ripuliti i luoghi, d’intesa con tecnici e assessori, ha avviato una campagna di sensibilizzazione ambientale strutturata in due fasi. La prima educativa, la seconda (se sarà necessaria) sanzionatoria. «Noi faremo la nostra parte posizionando per strada qualche contenitore – spiega il primo cittadino – e facendo formazione nelle scuole, ma certe abitudini vanno cambiate. Mi riferisco a chi porta il cane nei parchi gioco o a fare i bisogni sulle aiuole dell’asilo: chi sporca, deve pulire. E ci si deve rendere conto che in certe aree non si può entrare. Anche perché San Bassano non è enorme: in qualsiasi punto del paese, basta camminare per 150 metri e si raggiunge comodamente la campagna».

