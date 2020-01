Evade più volte dagli arresti domiciliari, ora è in carcere

PIZZIGHETTONE (10 gennaio 2020) - Evade più volte dagli arresti domiciliari, così i carabinieri di Pizzighettone lo arrestano e lo portano in carcere. La vicenda vede coinvolto un 23enne, pregiudicato residente a Pizzighettone, ed ha avuto inizio lo scorso 22 dicembre, quando il giovane veniva tratto in arresto dai carabinieri di Codogno per furto aggravato. Il giorno successivo il Tribunale di Lodi applicava la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi a Pizzighettone. Il 5 gennaio è stato tratto nuovamente in arresto, dai militari della Stazione di Pizzighettone, per il reato di evasione, in quanto sorpreso alla stazione ferroviaria d el paese mentre scendeva da un treno proveniente da Codogno. Durante le fasi del controllo veniva inoltre trovato in possesso di cocaina. Per questo reatoil 23enne è stato condannato dal Tribunale di Cremona alla pena di un anno e due mesi di reclusione, applicandogli la misura degli arresti domiciliari. I controlli dei carabinieri sono continuati incessanti, così venivano verificati ulteriori allontanamenti arbitrari dal luogo degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Lodi disponeva allora l’applicazione, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere. Ieri i carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno proceduto alla cattura e alla successiva conduzione dell’imputato presso la casa circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

