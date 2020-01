«Vendere non basta più, bisogna saper sedurre»

CREMONA (10 dicembre 2020) - Crisi dei saldi, il commercio che muore. I consumatori non sembrano rispettare più neppure i tradizionali appuntamenti del commercio, in primis le grandi campagne di scontistica. Quali sono i motivi? Quale può essere la soluzione? I commercianti chiamano in causa il Comune, danno la colpa ai centri commerciali e all’e-commerce. Per cercare di dare una spiegazione al fenomeno e ipotizzare una prospettiva d’azione differente, ecco il punto di vista di Guendalina Graffigna, docente di Consumer food psychology and marketing intelligence e di psicologia applicata al marketing sociale presso l’Università Cattolica di Cremona e Piacenza.

«I motivi della disaffezione ai saldi sono diversi e non riguardano il saldo in sé — spiega —. Il consumatore, soprattutto dopo la crisi, va in cerca sempre e comunque della possibilità di soddisfare un suo desiderio, ma senza spendere più del dovuto. E soprattutto pianifica le occasioni di spesa, decidendo a cosa rinunciare e non necessariamente questo riguarda il superfluo. Le vacanze si continuano a fare, ma andando in cerca dell’offerta e del tutto incluso, piuttosto che del last minute. L’obiettivo è quello del massimo risultato con una spesa adeguata e conveniente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO