Scontro tra auto, gravi disagi al traffico sulla via Mantova

GADESCO PIEVE DELMONA (9 gennaio 2020) - Cinque persone coinvolte, due trasportati in ospedale a Cremona con ferite di media criticità (codice giallo), uno con ferite lievi (codice verde). E' il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto lungo la via Mantova poco prima delle 17 e 30, nel tratto tra l'incrocio per Pieve Delmona e Ca' de' Quinzani. Una delle cause dell'incidente potrebbe essere la presenza della nebbia; sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, auto medica e tre ambulanze. Gravi le ripercussioni per il traffico, con l'arteria completamente bloccata per molti minuti e lunghe code in entrambi i sensi di marcia. In direzione Mantova traffico bloccato fino dalla tangenziale di Cremona.

