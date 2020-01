Ladri in azione: razzia di oggetti, via anche il rasoio

POZZAGLIO (10 gennaio 2020) - Proprietari fuori e ladri in casa ma non c’è più oro da rubare dopo la razzia dello scorso anno. E così la gang mette tutto a soqquadro per poi darsi alla fuga con un rasoio elettrico, le cuffie del telefono iPhone, il borsone della palestra e alcune scarpe di valore tra cui un paio di Mcqueen da quasi 500 euro. Rubati anche alcuni braccialetti, mentre il televisore, il computer e il tablet non sono nemmeno stati sfiorati. «Hanno preso ciò che era rimasto – raccontano amareggiati i derubati, marito e moglie sui 60 anni – e solo ciò che è facilmente rivendibile. Ancora una volta siamo stati violati nell’intimo di casa nostra: vedendo casa tua sotto sopra non puoi che provare dispiacere e grande rabbia. Tra i monili rubati, infatti, c’erano anche quelli della laurea di mia figlia e i ricordi del nonno. Non se ne può più. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri e ci stiamo già attivando per mettere l’allarme».

