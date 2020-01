Stroncato da un malore, addio al 55enne Barbiani

CAPPELLA DE' PICENARDI (10 gennaio 2020) - Vasto cordoglio per l’improvvisa morte di Roberto Barbiani, vice presidente e stimato volontario del gruppo sportivo di Cappella de’ Picenardi. Il 55enne, residente a Cicognolo, è stato colto da un malore mentre dormiva e, nonostante i soccorsi il suo cuore non ha più ripreso a battere. Ieri, verso 5.30 la moglie Milena si è accorta che qualcosa non andava, ha chiamato il 118 ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari non c’è stato nulla da fare. Sembra che Barbiani sia stato colto da un arresto cardiaco.

